DÜNYA

İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'nin mezarını boşalttılar!

Suriye'de Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplar, İslam Halifelerinden Ömer bin Abdülaziz'in mezarını kazarak içini boşalttı. Halife'nin naaşının kalıntılarının akıbeti bilinmiyor.

Esed rejimi güçlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntüde, İran destekli terörist gruplar, Suriye'nin İdlib kentinin Maaratünnuman ilçesi yakınlarındaki Deyr Şarki köyünde bulunan Halife Ömer bin Abdulaziz'in mezarının kazıldığı görülüyor.

İkinci İslam Halifesi Hazreti Ömer'in torunlardan olan Ömer bin Abdulaziz'in mezarının içinin boş olduğu görüntülerde yer alıyor. Halife'nin naaşının kalıntılarının ise akıbeti bilinmiyor.

Rejim güçleri Soçi mutabakatı ve Astana anlaşmalarını hiçe sayarak geçen aylarda ele geçirdiği Maaratünnuman ilçesindeki İslam Halife'sinin mezarının bulunduğu türbeyi yakarak büyük zarar vermişti.

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