28 Şubat'ın baş mimarı İsmail Hakkı Karadayı sessiz sedasız toprağa verildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 22'nci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı için, İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde askeri tören düzenlendi.Törenin ardından cenaze namazı kılınan Karadayı'nın naaşı, defnedilmek üzere Çengelköy Mezarlığı'na götürüldü.Karadayı, burada basına kapalı halde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.