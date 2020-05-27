ABD'den Suriye'nin kuzeydoğusuna ek askeri teçhizat! SANA açıkladı

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke kentine ek askeri teçhizat sevkiyatı yaptı belirtildi.

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Suriye Arap Haber Ajansı'nın (SANA) yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ordusu, Suriye'nin kuzeydoğusundaki mevcut Amerikan üslerinin takviye edilmesi için bölgeye ek askeri teçhizat konuşlandırdı.

Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaştı

Zırhlı araçların yanı sıra iletişim araçları da dahil çeşitli ekipmanın bulunduğu ABD askeri konvoyu, Irak topraklarından yola çıkıp El Velid sınır kapısını geçerek Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaştı.

Petrol yataklarından birine gitti

Kaynakların aktardığına göre Irak'ın El Mahmudiye köyünden gelen ABD'ye ait 6 zırhlı araç da, Suriye'de ABD ordusu tarafından kontrol edilen petrol yataklarından birine doğru ilerledi.