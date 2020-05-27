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CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakan olduğu dönemde sosyal medya üzerinden hakaret ettiği öne sürülen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, gözaltına alındı.

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Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Karabağlar Belediye Meclis Üyesi CHP'li Dila Koyurga, İzmir Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Gözaltı işlemi uygulanan Koyurga'nın ifadesinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. 

Koyurga'nın, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli sosyal medya paylaşımları bulunduğu belirtilerek Cumhurbaşkanlığı avukatlarınca suç duyurusunda bulunulmuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in, Dila Koyurga hakkında kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.

İşte o suç duyurusu

"Şüpheli, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden yazmış olduğu yorumlar ile Müvekkilin kişilik haklarına saldırı kastıyla şeref, haysiyet ve onuruna yönelik alaycı ifadelerle ağır hakaret ve saldırıda bulunmuştur."

"5651 Sayılı 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkındaki Kanun' gereğince öncelikle şüphelinin sorumluluğu belirlenmelidir.

Şüpheli sosyal medya kullanıcıları anılan kanunun 1/f maddesi uyarınca içerik sağlayıcıdırlar. İçerik sağlayıcı 'internet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişileri' temsil eder.

Aynı kanunun 4. Maddesi ise içerik sağlayıcının sorumluluğunu düzenlemiştir.

(1) İçerik sağlayıcı, internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

Maddenin 1. fıkrasında görüleceği üzere içerik sağlayıcı olan şüpheli kendilerine ait sosyal medya hesaplarında yaptıkları tüm paylaşımlardan sorumlu tutulacaktır."

"Şüphelinin küfür ve hakaret içeren iddia ve ithamları açıkça suç teşkil etmekte, Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve mahkeme kararları ile koruma altına alınmış olan kişilik haklarını alenen ihlal etmektedir. Bu sebeple yukarıdaki linklerde yer alan şikâyete konu paylaşımlar ifade özgürlüğü kapsamına giremez."

"Şüphelinin Müvekkilimi toplum nezdinde küçük düşürmek ve hakaret etmek kastıyla gerçekleştirdiği eylemi nedeniyle Müvekkilin şahsına yönelik yapılan saldırının önlenmesi ve suçu sabit olan şüphelinin cezalandırılması maksadıyla tarafımızca Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurma zarureti doğmuştur."

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