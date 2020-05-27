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Liselilere 750 soruluk 4. destek paketi! Bakan Selçuk açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından lise öğrencileri için tüm sınıf seviyelerinde, tekrar testlerinden oluşan 750 soruluk 4. soru destek paketi yayımlandı.

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MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, uzaktan eğitim döneminde öğrencilere ek kaynak oluşturmak için liselerin tüm sınıf seviyelerinde birinci döneme ait müfredat ve kazanımları kapsayan 490 soruluk 1. Soru Destek Paketi'nin 9 Nisan'da, 750 soruluk 2. Soru Destek Paketi'nin 27 Nisan'da, 750 soruluk 3. Soru Destek Paketi'nin ise 8 Mayıs'ta yayımlandığı hatırlatıldı.

Bugün erişime açıldı

750 soruluk 4. Soru Destek Paketi'nin de Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün web sitesi 'http://odsgm.meb.gov.tr'den bugün erişime açıldığı belirtildi.

Bakan Selçuk'tan açıklama

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şu ifadeleri kullandı: Lise öğrencilerimizin birinci döneme ait derslerini gözden geçirmelerine destek olmak için 9., 10., 11. ve 12. sınıf birinci döneme ait derslerin müfredat ve kazanımlarını kapsayan 750 sorudan oluşan dördüncü soru destek paketini bugün öğrenci ve öğretmenlerimizin kullanımına sunduk. Tekrar testlerinin hazırlanmasına büyük emek veren Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Soru Oluşturma ve Geliştirme Daire Başkanlığı çalışanlarına teşekkür ederim.

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