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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Konya'da motosiklet kazasında ölen anne babadan bu fotoğraf kaldı

KONYA’da TIR'ın motosiklete çarpması sonucu yaşamını yitiren Fadime (28) ve Hikmet Gün (35) çifti, son yolculuklarına uğurlandı. Çocukları Ali Efe (6) ile kuzeni Elif Ayşe’nin (10) hastanede tedavileri ise devam ederken çiftin kazadan önce çektiği fotoğraf boğazları düğümledi.

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Kaza, pazartesi saat 16.30 sıralarında Akşehir ilçesi Saray Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Konya istikametinden Afyonkarahisar yönüne seyreden 42 Y 3892 plakalı TIR ile aynı istikamette giden Hikmet Gün yönetimindeki 42 D 7841 plakalı motosiklet çarpıştı.

Anne ile baba öldü çocukları yaralandı

Kazada motosiklet sürücüsü Hikmet Gün ile eşi Fadime Gün olay yerinde hayatını kaybetti, çocukları Ali Efe ve kuzeni Elif Ayşe yaralandı. Yaralı çocuklar Akşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. TIR şoförü Mehmet Şadi K. (43) ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şoför Mehmet Şadi K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Geriye kazadan önce çekilen son fotoğraf kaldı

Ramazan Bayramı'nın 2’nci günü motosikletle yakınlarını ziyaretten dönerken TIR’la çarpışmaları sonucu yaşamını yitiren Fadime ve Hikmet Gün çifti, bugün Saray Mahallesi'ndeki mezarlıkta kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Çiftin çocuğu Ali Efe ile kuzeni Elif Ayşe Gün’ün kaldırıldığı hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Çiftten geriye kazadan önce çektikleri selfie fotoğrafı kaldı.

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