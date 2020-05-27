Batman'da dehşet! Yanında refakatçi kalan babasını öldürdü
BATMAN'da dehşete düşüren bir cinayet sahne aldı. Psikolojik tedavi gören Celal Muğla adlı şahıs yanında refakatçi olarak kalan babasını, yatağından çıkardığı demir çubukla darbederek ölümüne sebep oldu.Abone ol
Batman'da yanında refakatçi kalan babasını öldüren zanlı herkesi dehşete düşürdü.
Devlet Hastanesi'nde psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gören Celal Muğla, yanında refakatçi olarak kalan 55 yaşındaki babası Selahattin Muğla'yı, yatağından çıkardığı demir çubukla darbetti.
Hayatını kaybetti
Sesleri duyan hastane görevlilerinin müdahalesiyle hemen acil servise kaldırılan Selahattin Muğla, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Muğla, otopsinin ardından Beşiri ilçesine bağlı Doğankavak köyünde toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.