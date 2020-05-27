LeBron James'ten George Floyd'un ölümüne sert tepki

Gözaltına alındığı sırada polis tarafından yere yatırılıp boynuna dizle bastırılan ve boğularak hayatını kaybeden George Floyd'un ölümü ABD'yi ayağa kaldırdı. Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de olaya sert bir tepki gösterdi.

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Ünlü basketbolcu LeBron James, George Floyd adlı siyah vatandaşın, gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesine tepki veren binlerce kişinin arasına katıldı. LeBron James de yaşananlara Instagram hesabından sert tepki gösterdi.

James, 2017 yılında siyah vatandaşlara karşı polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden sonra adeta Amerikan futbol liginden aforoz edilen yıldız Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu.

“Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hâlâ net değil mi?

“İşte sebebi” diye yazan James, “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hâlâ net değil mi? #UyanıkKal” ifadelerini kullandı.