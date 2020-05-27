HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

LeBron James'ten George Floyd'un ölümüne sert tepki

Gözaltına alındığı sırada polis tarafından yere yatırılıp boynuna dizle bastırılan ve boğularak hayatını kaybeden George Floyd'un ölümü ABD'yi ayağa kaldırdı. Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James de olaya sert bir tepki gösterdi.

Abone ol

Ünlü basketbolcu LeBron James, George Floyd adlı siyah vatandaşın, gözaltına alınırken polis tarafından boğazına basılarak öldürülmesine tepki veren binlerce kişinin arasına katıldı. LeBron James de yaşananlara Instagram hesabından sert tepki gösterdi.

James, 2017 yılında siyah vatandaşlara karşı polis şiddetine tepki çekmek için ABD ulusal marşı esnasında diz çöken ve o günden sonra adeta Amerikan futbol liginden aforoz edilen yıldız Colin Kaepernick’in fotoğrafı ile Floyd’un boynuna dizini bastıran polisin fotoğrafını yan yana koydu.

“Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hâlâ net değil mi?
“İşte sebebi” diye yazan James, “Şimdi anlıyor musun? Yoksa senin için hâlâ net değil mi? #UyanıkKal” ifadelerini kullandı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Do you understand NOW!!??!!?? Or is it still blurred to you?? 🤦🏾‍♂️ #StayWoke👁

LeBron James (@kingjames)'in paylaştığı bir gönderi ()

SON DAKİKA HABERLERİ
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra maskeli ilk kare
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Kamuda bayram sonrası mesai saatleri değişti! İstanbul Valiliği duyurdu
Robin Hood bu kez Trabzon'da ortaya çıktı! Yarım milyonluk veresiye defterini kapattı
ASELSAN'dan kara muharebelerinin kurallarını değiştirecek hamle
ÖNCEKİ HABERLER
Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılıyor! Erdoğan ve Bahçeli adada
Batman'da dehşet! Yanında refakatçi kalan babasını öldürdü
Konya'da motosiklet kazasında ölen anne babadan bu fotoğraf kaldı
Liselilere 750 soruluk 4. destek paketi! Bakan Selçuk açıkladı
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
HES kodu alma nasıl olur seyahat için HES kodu alma ekranı giriş
Yorumlar