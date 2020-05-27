Caner Erkin PSV Eindhoven radarında

Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan Caner Erkin, Fenerbahçe'den sonra PSV Eindhoven ile gündeme geldi. Belirtilene göre Hollanda ekibi Erkin'e alternatif olarak bakıyor.

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Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişti.

Her iki oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe yönetimi ise futbolculara herhangi bir teklif götürmeden önce iki ismin de Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.

Beşiktaş yönetimi ve Gökhan Gönül - Caner Erkin ikilisinin yapacağı kritik zirve beklenirken, son dakika gelişmesi yaşandı ve Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı.

PSV Eindhoven'da Erkin alternatifi

A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu. PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.

Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan PSV Eindhoven, Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif etti. Ancak Hollanda temsilcisinin henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde Caner Erkin'in yer aldığı konuşuluyor...