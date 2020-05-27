HABER /  SPOR
ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Caner Erkin PSV Eindhoven radarında

Beşiktaş ile yollarını ayıracağı konuşulan Caner Erkin, Fenerbahçe'den sonra PSV Eindhoven ile gündeme geldi. Belirtilene göre Hollanda ekibi Erkin'e alternatif olarak bakıyor.

Abone ol

Beşiktaş ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin ve Gökhan Gönül ikilisi, kulübü ekonomik anlamda daha fazla zor sokmamak adına kulüpte kalmak için maaş indirimini kabul edeceklerini yönetime iletmişti.

Her iki oyuncuyla ilgilenen Fenerbahçe yönetimi ise futbolculara herhangi bir teklif götürmeden önce iki ismin de Beşiktaşlı yöneticilerle görüşmesini bekleme kararı almıştı.

Beşiktaş yönetimi ve Gökhan Gönül - Caner Erkin ikilisinin yapacağı kritik zirve beklenirken, son dakika gelişmesi yaşandı ve Caner Erkin'e sürpriz bir talip çıktı.

PSV Eindhoven'da Erkin alternatifi

A Spor'da yer alan habere göre; siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Caner Erkin'e Hollanda'nın dev kulübü PSV Eindhoven talip oldu. PSV'nin, Ricardo Rodriguez'in bonservisini alamaması halinde Beşiktaşlı yıldız için teklif yapacağı iddia edildi.

Devre arasında sarı-lacivertlilerin alamadığı Ricardo Rodriguez'i Milan'dan kiralayan PSV Eindhoven, Milan'a Rodriguez için 2 milyon euro teklif etti. Ancak Hollanda temsilcisinin henüz cevap alamadığı için alternatiflere yöneldiği bildirildi. PSV'nin listesinde Caner Erkin'in yer aldığı konuşuluyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Yaralılar var
Davutoğlu, Bahçeli'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti: Sessiz kalamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'den aylar sonra maskeli ilk kare
CHP'li Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Kamuda bayram sonrası mesai saatleri değişti! İstanbul Valiliği duyurdu
Robin Hood bu kez Trabzon'da ortaya çıktı! Yarım milyonluk veresiye defterini kapattı
ÖNCEKİ HABERLER
Cuma namazı kılacaklar dikkat! Antalya Müftüsü Artan yeni kuralları açıkladı
Rahmi Anıl Başaran 4 yıllığına Trabzonspor'da
Niğde'de kovboy muhtarın atını öldürdüler
Sanatçı, hakem ve sporcular için yeni vergi düzenlemesi
LeBron James'ten George Floyd'un ölümüne sert tepki
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2020
Yorumlar