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ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini aştı

Anadolu Ajansı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 839 artarak, 100 bin 686'ya yükseldi.

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ABD, Kovid-19 salgınının merkez üssü ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 20 bin 481 artarak 1 milyon 728 bin 964'e ulaştı.

Ülkede son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 839 artarak, 100 bin 686'ya çıktı. ABD'yi 394 bin 507 vakayla Brezilya, 370 bin 680 vakayla Rusya ve 283 bin 339 vakayla İspanya izliyor.

Salgının merkezi New York
Öte yandan, salgının etkisinin azaldığı New York, halen ABD'de salgından en fazla etkilenen bölge olmayı sürdürüyor.

Şimdiye kadar 373 bin 622 vakanın görüldüğü eyalette, 29 bin 451 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 157 binden fazla vakayla New Jersey ve 113 binin üzerinde vakayla Illinois takip ediyor.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 15 milyon 550 bini, iyileşen hasta sayısı da 480 bini geçti.

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