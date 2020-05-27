Çin liderinden orduya korona talimatı! Hazır olun

Koronavirüsü dünyanın başına bela eden Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya askeri eğitimleri artırma talimatı vererek "en kötü durum senaryosuna" karşı hazırlık yapılmasını istediği kaydedildi.

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İlk olarak aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dünya genelinde can almaya devem ederken 5 buçuk milyonu aşkın kişiye bulaştı. Şi, koronavirüs tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşılara yönelik AR-GE çalışmalarının hızlandırılmasını da istedi.Çin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede önemli bir aşama katettikten sonra yeni vakalardaki artışa çözüm bulmaya çalışırken, diğer yandan da askeri kanatta bir güçlendirme çabası içine giriyor.



En kötü durum senaryosuna karşı hazır olun!

Merkezi Askeri Komisyonu Başkanlığı görevini de yürüten Devlet Başkanı Şi Cinping'in orduya askeri eğitimleri artırma talimatı vererek "en kötü durum senaryosuna" karşı hazırlık yapılmasını istediği kaydedildi. Şinhua haber ajansına göre Şi bu açıklamaları, 13. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumunda Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halkın Silahlı Polis Gücü heyetlerinin katıldığı bir toplantıda yaptı.Şi, 2020'de ulusal savunma ve silahlı kuvvetleri güçlendirme hedeflerine ulaşma gereğini vurgularken, koronavirüs salgınına dair kontrolleri düzenli olarak sürdürmeye ihtiyaç duyulduğunu da belirtti.

Çin lideri, salgını kontrol görevlerini yerine getirme, böyle bir ortamda orduda eğitimi güçlendirme ve biyogüvenlik savunması üzerine kapasiteyi artırmaya dair askeri yardımcıların yaptığı konuşmaları dinledi.Askeri kuvvetlerin salgın sırasında desteğinden övgüyle bahseden Şi, pandeminin küresel manzaranın yanı sıra Çin'in güvenlik ve gelişimi üzerinde de derin bir etkiye neden olduğunu söyledi.

Çıkarlarını kararlı bir şekilde koruması yönünde talimat verdi

Şi, ordunun en kötü senaryolar hakkında düşünmesi, askeri eğitimi ve savaş teyakkuzu halini artırması, her türlü karmaşık durumla hızlı ve etkili bir şekilde başa çıkması, ulusal egemenlik, güvenlik ve kalkınma çıkarlarını kararlı bir şekilde koruması yönünde talimat verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Çin Devlet Başkanı, bu salgının ortaya çıkardığı yeni durumlar ve sorunları ele alan reformların yapılması talebinde bulunurken, askeri tıp araştırmalarının avantajından yararlanılarak Kovid-19 tedavisinde kullanılacak ilaçlar ve aşılara yönelik AR-GE çalışmalarının hızlandırılması emrini de verdi.Bu yıl 13'inci 5 yıllık askeri kalkınma planının sona erdiğini kaydeden Şi, askeri yapı üzerindeki önemli görevlerin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla salgının etkisini aşmak için olağanüstü tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.