Kanal D Çarkıfelek sunucusu Onur Büyüktopçu : Bu bize tokat oldu

"Ekranda olduğun kadar varsın ama arkadaş dediğim dost bildiğin, yüzüne gülüp arkadan çok konuşan insan var. Bir şekilde kulağıma geldi, kim olduklarını biliyorum. Bu her sektörde var aslında. Başarılı bir şey, tutan iş yapıyorsan, para kazanmaya başlıyorsan bu insanlar türüyor."