Galatasaray, Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak

Fransız devi Paris Saint Germain, bir zamanla Galatasaray forması da giyen Portolu Alex Telles'i 25 milyon euro karşılığında transfer etmek üzere. Transferin gerçekleşmesi halinde sarı kırmızılılar, anlaşma gereği 1 milyon 850 bin euro gelir elde edecek.

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Porto forması giyen Galatasaray'ın eski futbolcusu Alex Telles, Fransız devi Paris Saint Germain'e transfer oluyor. Portekiz ve Fransa basını iki kulübün 25 milyon euro karşılığında anlaştığını duyurdu.

Telles'in Portekiz ekibine transferinde sözleşmesinde "Bir sonraki transferde satış karının yüzde 10'u Galatasaray'a ödenir" maddesi ekleten sarı kırmızılılar 25 milyon euroluk bu transferin gerçekleşmesi halinde 1 milyon 850 bin euro gelir elde edecek.

6,5 MİLYON EUROYA PORTO'YA SATILMIŞTI

2015-16 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Telles, sarı Kırmızılılar tarafından Inter'e kiralanmış, 1 sezon sonra da 6.5 milyon euro karşılığında Porto'ya transfer olmuştu.