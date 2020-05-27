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İngiltere Premier Lig'de 4 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinde 4 kişide daha virüse rastlandı.

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Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 25-26 Mayıs tarihlerinde 1008 kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçirildi.

Ligdeki 3 kulüpten 4 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı ve bu isimlerin 7 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Testi pozitif çıkan kişilerin isimleri ve kulüpleri hakkında bilgi verilmedi.

Premier Lig'de daha önce yapılan testlerde toplam 8 kişide koronavirüs tespit edilmişti.

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