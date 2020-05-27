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Bursa'da ecel yol ortasında kalp kriziyle geldi

BURSA'da Turan Aydın (60), yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Talihsiz adamın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası netlik kazanacağı bildirildi.

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Olay, Gemlik ilçesindeki Büyükkumla Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi.

Yolda yürüyen Turan Aydın, kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı. Çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleye rağmen Aydın kurtarılamadı. Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Aydın'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. 

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