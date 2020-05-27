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Bakan Çavuşoğlu'ndan '27 Mayıs' paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 27 Mayıs'ın anlamının, gün içinde açılışı yapılan Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişeceğini belirterek, adanın ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60'ıncı yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. Milletin adamları bu milletin sinesinde daima yaşayacak!" değerlendirmesinde bulundu.

Konuya ilişkin bir videonun da yer aldığı mesajında Çavuşoğlu, "27 Mayıs'ın anlamı Demokrasi ve Özgürlükler Adası'yla değişecek. Ülkemiz ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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