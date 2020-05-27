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Koronavirüs nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor

Anadolu Ajansı

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 aydan uzun süredir kapalı olan Mescid-i Aksa’nın 31 Mayıs Pazar günü ibadete açılacağını duyurdu.

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Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın durumu ile ilgili toplantı düzenledi.

Toplantının ardından açıklama yapan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in 31 Mayıs pazar günü sabah namazıyla beraber ibadete açılacağını belirtti.

Şeyh Kisvani, Harem-i Şerif’e girişlerde gerekli önlemlerin alınacağını belirtirken, herhangi bir sayı sınırlamasının getirilmeyeceğini vurguladı.

Öte yandan; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanı Şeyh Muhammed el-Halayle de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mescid-i Aksa’nın pazar gününden itibaren ibadete açılacağını belirtti.

Harem-i Şerif’in pazar günü açılmasına tepki gösteren Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın cuma günü açılmasını talep ediyor ve cuma günü açılması için Mescid-i Aksa’nın kapılarında toplanma çağrıları yapıyor.

Filistinliler, söz konusu kararın İsrail’in baskılarına boyun eğme ve Mescid-i Aksa’nın fanatik Yahudilerin baskınlarına eş zamanlı olarak açılması şeklinde değerlendiriyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’ın haberine göre; İsrail polisi tarafından Mescid-i Aksa’ya sayı sınırlaması ve girişlerde kimliklerin alınması gibi bazı kuralların getirildiği belirtilmişti.

Salgın nedeniyle mart ayında önce kısmen, daha sonra tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'da vakit ezanları okunmaya devam ediyor.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, tüm vakit namazlarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyor.

Konsey, 19 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada; Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.

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