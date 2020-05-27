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ADV Gebze Emlak Konutları 3. Etapta Yaşam Başladı

Adana'da eşini dövdü babası ve kardeşini de bıçakladı

Anadolu Ajansı

ADANA'da evde karısını darbettiği, kendisini engellemeye çalışan babası ve kardeşini de bıçakla yaraladığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

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Uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Beşir G, eşi Kardelen G'yi henüz belirlenemeyen nedenle darbetti.

Beşir G, komşularının haber vermesi üzerine eve gelerek kendisini engellemeye çalışan babası Sabır ve kardeşi Fatih G'yi de bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Kardelen, Sabır ve Fatih G'yi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Gözaltına alınan şüpheli Beşir G. de arbede sırasında hafif yaralandığı gerekçesiyle hastaneye götürüldü.

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