MHP lideri Bahçeli darbe isteyenlere 15 Temmuz'u hatırlattı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'u hatırlatarak, darbecilerin cezasız kalmayacağını söyledi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılışında bir konuşma gerçekleştirdi.

Bahçeli konuşmasında, Yassıada yalnızca denizin ortasında sivrilen bir kara parçasının adı olmadığını, aynı zamanda milli hafızalara kazınmış, demokrasiyle vurulan paslı zincirlerin simgeleşmiş yeri olduğunu söyledi.

"Aklından darbe geçiren herkes kaybetmiştir"

Yassıada'da hukuka deli gömleği giydirildiğini vurgulayan Bahçeli, "Şimdiye kadar bizim inancımız ve ilkesel beyanımız değişmemiştir. Demokrasi milliyetçiliğin ikiz kardeşidir. Biri olmadan diğerinin varlığı hayaldir. Aklından darbe geçiren, sandıkta bulamadığını sokaklarda, silahların muhitinde arayan herkes kaybetmiştir. Ezemeyecekleri, yenemeyecekleri milletimizin bileği değil soylu ve cesur yüreğidir.

"Demokrasi düşmanları belini doğrultamayacak"

Bu yürek oldukça, bu yüksek duruş varlığını korudukça hiçbir demokrasi düşmanı, hiçbir millet muhalifi tıbbi 15 Temmuz'da olduğu gibi, belini doğrultamayacak, başını kaldıramayacak, başını kaldırsa bile cezasını çekecektir. 27 Mayıs'ın 60. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın resmi açılışıyla geçmişin kötü anıları geleceğin kutlu hedefleriyle berhava edilecektir." ifadelerini kullandı.