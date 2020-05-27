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İdlib şehidi memleketi Elazığ'a getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde devriye sırasında meydana gelen patlamada şehit düşen Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ'a getirildi.

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SURİYE'nin İdlib kentinde devriye görevinde bulunurken meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar'ın cenazesi memleketi Elazığ’a getirildi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım tarafından 8’inci Kolordu Komutanlığı’nda karşılanan şehidin cenazesi yarın Elazığ’da yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.

MSB'den taziye mesajı

Bu arada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib bölgesinde bugün icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında sebebi henüz tespit edilemeyen patlamada şehit olan Piyade Teğmen Canbert Tatar için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlığın Twitter hesabı üzerinden paylaşılan mesajda şunlar kaydedildi:

"Silah arkadaşımız 27 Mayıs 2020 tarihinde İdlib bölgesinde icra edilen yol kontrol devriyesi esnasında meydana gelen patlamanın tesiri ile yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

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