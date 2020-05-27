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ABD Başkanı Trump Twitter'a savaş açtı: Gerekirse kapatırım

ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaştığı bazı iletilere 'bilgiyi doğrula' etiketi ekleyen Twitter, büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti. Yaşananların ardından Donald Trump, sosyal medya platformları için düzenleme getirebileceklerini ya da kendi hesaplarını kapatabileceğini belirtti.

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Twitter'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın iletilerine 'bilgiyi doğrula' etiketi eklemesi yeni bir tartışmayı da beraberinde getirmişti.

Donald Trump, yaptığı paylaşımda sosyal medya platformlarını tamamen kapatabileceğini yazdı.

Trump, resmi Twitter hesabından, "Muhafazakar kesimler, sosyal medya platformlarının kendi seslerini susturmaya çalıştığına inanıyor. Sosyal medya için ya yeni düzenleme getireceğiz ya da tamamen kapatacağız" ifadelerine yer verdi.

Ne olmuştu?

Twitter, son günlerde sosyal medya platformlarında dezenformasyonun yayılmasının önüne geçmek için bazı paylaşımlarının altına eklediği 'bilgiyi doğrulama' etiketini, Trump'ın California eyaletindeki 'uzaktan oylama' konusunda attığı iletilere de uyguladı.

Trump, söz konusu Twitter paylaşımında, 'California'daki uzaktan oylamanın oylamada hileye yol açacağını' iddia ederken; Twitter bu paylaşımın altına eklediği 'bilgiyi doğrula' etiketinde kullanıcılara, "Uzaktan oylama konusundaki bilgiyi doğrulayın" uyarısında bulundu.

Söz konusu uyarının gündem olmasının ardından Trump, olay hakkında Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 3 Kasım'daki seçimlere işaret ederek, "Trump şimdi 2020 başkanlık seçimlerine müdahale ediyor. Benim uzaktan oylamanın büyük çapta hile ve yolsuzluğa yol açacağına dair açıklamamı yalancı basın CNN ve Amazon'un Washington Post'una dayandırarak yalanlıyor" ifadesini kullandı.

Trump, ayrıca, "Twitter, ifade özgürlüğünü tamamen kısıtlıyor ve başkan olarak ben buna izin vermem" değerlendirmesinde bulundu.

Twitter'dan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili ise Amerikan basınına yaptığı açıklamada, "Trump'ın bu paylaşımları, oylama sürecine ilişkin yanlış bilgiler içeriyor olabilir. Bu nedenle de uzaktan oylama sistemine ilişkin daha fazla bilgi paylaşmak için bu iletiye 'bilgiyi doğrula' etiketi ekledik" dedi.

Trump'ın başkanlık kampanyası danışmanı Brad Parscale ise yaptığı yazılı açıklamada, Twitter'ın bu adımını kınayarak Twitter'ın 'yalancı basın' ile iş birliği yaptığını savunmuştu. 

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