Erdoğan müjdeyi verdi: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin 29 Mayıs'ta Karadeniz'e açılacağını söyledi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış törenine katıldı. Açılıştan önce kameraların karşısına geçen Erdoğan, günün enlam ve önemine binaen bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan konuşmasında, milli birlik ve beraberliğe vurgu yaparak, beraberlikten rahatsız olanlar olduğunu söyledi. Türkiye'nin içerde ve dışarda gerçekleştirdiği başarıların bu çevrelerce hoş karşılanmadığını vurgulayan Erdoğan, çalışmaların süreceğini söyledi.

FATİH KARADENİZ'DE SONDAJ YAPACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kapsamda Fatih sondaj gemisinin çalışmalarına Karadeniz'de devam edeceği müjdesini verdi.

Erdoğan, "Fatih sondaj gemimiz 29 Mayıs günü İstanbul Boğazı'ndan geçerek yeni sondajlar için Karadeniz'e açılacak." ifadelerini kullandı.