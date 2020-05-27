HABER /  GÜNCEL

Hasta kadını polis sırtında taşıdı

Tokat’ta bacağından rahatsız kadın hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları tarafından sırtında taşınarak ekip otosuna ardından da hastaneye götürüldü.

Abone ol

Tokat’ta il merkezine bağlı Fevzi Çakmak Paşa Caddesinde ikamet eden 65 yaşındaki Saatde Çubukludere, 155’i arayarak yardım talep etti. Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekiplerinde çalışan polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, çağrıya karşılık vererek yaşlı kadının evine gitti. Saadet Çubukludere’nin yürüyemeyecek durumda olduğunu gören polis memurları, yaşlı kadını sırtlarında taşıyarak ekip otosuna bindirdi. Ardından ekip otosuyla hastaneye götürülen yaşlı kadın tedavi altına alındı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yaşanan o anları yansıtan fotoğraf karesi kamuoyuyla paylaşıldı.

"HER ŞEYE BEDEL"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından ayağı kırılan yaşlı bir kadını polis memurunun taşıdığı anda çekilen fotoğrafı paylaştı ve "Bu fotoğraf her şeye bedel... Türk polisi" notunu düştü.

Süleyman Soylu, ayağı kırılan yaşlı kadını sırtında taşıyan polisin fotoğrafını paylaştı

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İdlib şehidi memleketi Elazığ'a getirildi
Buket Aydın ekranlara döneceği tarihi açıkladı
Berat Albayrak: Pozitif bir büyüme ile bu yılı kapatacağız
Galatasaray, Alex Telles'ten 1 milyon 850 bin euro kazanacak
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Mayıs Çarşamba)
Erdoğan müjdeyi verdi: Fatih sondaj gemisi Karadeniz'e açılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Koca'dan İsmail Durmuş paylaşımı
Koronavirüs nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor
Adana'da eşini dövdü babası ve kardeşini de bıçakladı
TÜBİTAK 60 personel alacak! İşte son başvuru tarihi ve adresi
İstanbul'da 4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor
Antalya'da karı-koca tarafından taciz iddiasıyla dayak yiyen adam ilk kez konuştu
Yorumlar