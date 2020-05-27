Demokrasi ve Özgürlükler Adası Başkan Erdoğan tarafından yeniden açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada; Menderes'i ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara lekenin hiçbir zaman silinmeyeceğini ifade etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yassıada'da yapılan iş yargılama değil, bir hukuk cinayetiydi." diyerek o dönemi tek cümleyle özetledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin katılımı ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası tekrar açıldı. Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen darbenin 60'ıncı yılında Yassıada düzenlenerek Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Demokrasi ve Özgürlükler Adası açılış töreninde bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekildeydi;

Üzerinde bulunduğumuz Yassıada'da diğer bir ifadeyle Yaslıada'da yapılan önceden verilen bir emirlerin uyugulanması şeklinde geçen yargılanmaların sonucu çok büyük bir faciayla bitmişti.

60 yıl önce tarihin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs...

Türkiye bundan tam 60 yıl önce tarihinin en kara günlerinden biri olan 27 Mayıs darbesine maruz kalmıştır. Yassıada'da aylar boyunca bir zulüm makinesi işletilmiştir. Hiçbir somut suçları olmadığı halde kin ve nefret dışı muamemelere bırakıldırlar.

Tarihimizde görülmemiş rezillikler sergilediler

Nezaketi kibarlığı dillere destan olan bir başbakanı idama götürürken bile prostat muayenesi bahanesiyle aşağılamaya kadar alçaldılar. Genel Kurmay Başkanını darbecilere katılmadığı için bir teğmene tokatlatarak tarihimizde görülmemiş rezillikler sergilediler.

İdam sehbasına gönderilen milli iradenin ta kendisi olmuştur

İdam kararları da burada alınmıştır. Her üç kahramanda idam sehbasına kararla gururla inaçla yürüdü. 16 ve 17 Eylül 1961 tarihinde gerçekleşen bu idamlar milletimizin yüreğine kor bir ateş gibi düşmüştür. Aslında o gün hukuk ve adelet ayaklar altına alınmarak idam sehbasına gönderilen milletin bu 3 adamı değil, bizati milli iradenin ta kendisi olmuştur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sürgüne gönderildiği Hindistan'dan idam kararlarının hukuki ve meşru olmadığını, insanlık duygularıyla uyuşmadığını belirterek trajediyi engellemek için çırpınan merhum Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyoruz." ifadesini kullandı.

Gönülleri tekrar tamir etmek için buradayız

Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkaranların alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. Bugün burada şehitlerin bize emaneti olan adada 60 yıl sonra yeni bir dönemi başlatarak gönülleri tekrar tamir etmek için buradayız.

Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömdük

Üzerinde bulunduğumuz toprakların ızdırabını dindirmek için Yassıada'yı da Yaslıada'yı da tarihe gömüp burasını Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak getirmeyi kararlaştırdık. Bu da bize nasip oldu. Üzerinde bulunduğumuz adada, tarihe karşı anlamlı bir duruş sergiliyoruz.

Özellikle rahmetli Menderes'in bu noktada yeter söz milletindir çıkışı, bizim de daha sonra bunu yeter karar milletindir ifadesiyle geliştirdiğimiz süreçler birbirinin adeta mütenminidir. Şimdi çok daha yukarıya taşıma anlayışıyla biz bu şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz.

CHP'ye demokrasi tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(CHP) Çok partili siyasi hayata geçişi ancak açık oy, gizli tasnif yöntemiyle başlatmıştır. Böyle bir demokrasi olabilir mi?" ifadesini kullandı. Darbeciler ve onları yönlendirenlerin hep aynı kodlarla hareket ettiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

Darbe virüsünü de sokanları bu millet asla affetmeyecek

"Ülkemizdeki tüm darbelerin ve cunta hareketlerinin temel karakteri milletimizin değerlerine ve tarihine düşmanlıktır. Sadece darbe yapanları değil, 'daha ne bekliyorsunuz' kışkırtmasıyla ordumuzun içine darbe virüsünü de sokanları bu millet asla affetmeyecektir.

Cumhur İttifakına aynı nefret duygularıyla yöneldiler

Halkı hor ve hakir görerek, inancını, kılığını, kıyafetini aşağılayanların gerçekte ne kadar ilkel, ne kadar bağnaz olduklarının en çarpıcı örnekleri darbelerdir." Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa, rahmetli Özal'a... Şimdi de Cumhur İttifakına aynı nefret duygularıyla yöneldiler."

Demokrasi ve Özgürlükler adası’nda tarihi açılış

27 Mayıs darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildiği Yassıada, darbenin 60'ıncı yıl dönümünde, 5 yıllık çalışmaların sonunda Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak açıldı. Adanın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katıldığı törenle gerçekleşti.

Gün boyu neler yaşandı?

Erdoğan ve Bahçeli ile beraberindekiler, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda ilk olarak 27 Mayıs Müzesi'ni gezdi. Yargılamaların yapıldığı müzede incelemelerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli, dev ekrana yansıtılan Dünden Bugüne Yassıada Belgeseli'ni de izledi.



Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi. Açılış öncesi Erdoğan ve Devlet Bahçeli incelemelerde bulundu.Yansıyan fotoğrafla Erdoğan ve Bahçeli aylar sonra aynı karede görüldü.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na yapılan camiyi gezdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, TOBB, GTİ işbirliğiyle yap-işlet-devret modeliyle, darbenin ardından idam edilen Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın yargılamasının yapıldığı Yassıada ve Sivriada'daki tarihi ve kültürel değerlere sahip yapıların korunarak yenilenmesi ve bu adaların halkın hizmetine sunulması amacıyla 2015 yılında temeli atılan proje tamamlandı.