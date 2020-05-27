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Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Mayıs Çarşamba)

Türkiye'de son 24 saatte 1035 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 34 kişinin hayatını kaybettiği; toplam vaka sayısının 159 bin 797 ve can kaybının 4 bin 431 olduğu açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 27 Mayıs 2020 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; 21 bin 43 yeni test yapıldı ve 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti.

Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331, iyileşenlerin sayısı da 122 bin 793 olarak kayıtlara geçti.

"83 milyonun başarısı devam etmelir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabındaki paylaşımında, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim" ifadelerini kullandı.

Önceki gün yayınlanan veriler:

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