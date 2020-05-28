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ABD ve Rusya'dan Suriye'de ilk ortak devriye

ABD ve Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde ilk kez ortak devriye icra etti.

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Ülkenin kuzeydoğusunda bir süredir ABD ve Rusya'nın çekişmesine sahne olan Haseke'de Türkiye sınırı yakınlarındaki Deyr Gusun köyünde bir ilk yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ve Rusya'ya ait zırhlı askeri araçlar, Deyr Gusun'da ortak askeri devriyede buluştu.

ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon Sözcüsü Albay Myles B. Caggins ise AA'nın sorusu üzerine, "Ortak devriye değil kesinlikle. Ama büyük olasılıkla bir devriyenin çakışmasını önleme amaçlıdır." yanıtını verdi. Caggins, tarafların ortak bir faaliyet yaptığını ise inkar etmedi.

Öte yandan bu yılının başından itibaren ABD askerleri, Haseke'nin kuzeydoğusundaki petrol sahalarının bulunduğu Rümeylan bölgesine geçmek isteyen Rusya askeri araçlarının yolunu defalarca keserek, geri dönmelerine neden olmuştu.

Bu ayın başında ise Rus askerleri, ilk kez, YPG/PKK işgali altındaki Kamışlı ilçe merkezine ulaşmak isteyen Amerikan askerlerini durdurarak misilleme yapmıştı. Bunun üzerine ABD güçleri, Rümeylan'a dönmek zorunda kalmıştı.

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