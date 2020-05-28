Dolar yeniden yükselişe geçti! 28 Mayıs Perşembe dolar ne kadar?

Tatil sonrası 6,70 seviyelerine kadar düşen dolar/TL, güne 6,78 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,57 seviyelerinde işlem görüyor.Abone ol
Bayram tatili sonrasında ekonominin yeniden açılması konusunda ikinci aşamaya geçilirken, piyasalar Ankara'nın para takası (swap) için yabancı ülkelerle görüşmelerini takip etmeye devam ediyor.
'Ekonomiyi yeniden açma' adımları
Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayıları azalma eğilimini sürdürürken, piyasalar aşı haberlerini ve hükümetlerin attığı 'ekonomiyi yeniden açma' adımlarını takip etmeye devam ediyor.
Ekonomik toparlanma
Dünyada salgın sonrası ekonomik toparlanmaya dair hisse senedi piyasalarında iyimserlik sürerken, ABD ile Çin arasındaki ticari ve siyasi gerilimlerin giderek artması temel endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.
28 Mayıs altın fiyatları
- Yarım altın / 1.220,20 liradan alınırken, 1.234,20 liraya satılıyor.
- Tam altın / 2.038,28 liradan alınırken, 2.079,29 liraya satılıyor.
- Çeyrek altın / 610,40 liradan alınırken, 617,90 liraya satılıyor.
- Gram altın / 374,58 liradan alınırken, 374,74 liraya satılıyor.
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