HABER /  EKONOMİ

Dolar yeniden yükselişe geçti! 28 Mayıs Perşembe dolar ne kadar?

Tatil sonrası 6,70 seviyelerine kadar düşen dolar/TL, güne 6,78 seviyelerinde başladı. Euro/TL ise 7,57 seviyelerinde işlem görüyor.

Abone ol

Bayram tatili sonrasında ekonominin yeniden açılması konusunda ikinci aşamaya geçilirken, piyasalar Ankara'nın para takası (swap) için yabancı ülkelerle görüşmelerini takip etmeye devam ediyor.

'Ekonomiyi yeniden açma' adımları

Koronavirüs salgınında dünya genelinde vaka sayıları azalma eğilimini sürdürürken, piyasalar aşı haberlerini ve hükümetlerin attığı 'ekonomiyi yeniden açma' adımlarını takip etmeye devam ediyor.

Ekonomik toparlanma

Dünyada salgın sonrası ekonomik toparlanmaya dair hisse senedi piyasalarında iyimserlik sürerken, ABD ile Çin arasındaki ticari ve siyasi gerilimlerin giderek artması temel endişe kaynağı olmayı sürdürüyor.

28 Mayıs altın fiyatları
  • Yarım altın / 1.220,20 liradan alınırken, 1.234,20 liraya satılıyor.
  • Tam altın / 2.038,28 liradan alınırken, 2.079,29 liraya satılıyor.
  • Çeyrek altın / 610,40 liradan alınırken, 617,90 liraya satılıyor.
  • Gram altın / 374,58 liradan alınırken, 374,74 liraya satılıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Seyahat yasağı kalkıyor mu? Bugün Kabine toplantısı sonrası Erdoğan açıklayacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ali Babacan'ın Abdullah Gül 'hinliği' ifşa oldu! Ahmet Hakan yazdı...
Hızlı tren seferleri yeni kurallarla başladı! İşte seyahatte yeni dönemin ayrıntıları
65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
İdlib şehidi memleketi Elazığ'a getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "27 Mayıs darbesi" paylaşımları
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (27 Mayıs Çarşamba)
ÖNCEKİ HABERLER
Mekke'de hayat 2 aşamada normalleşecek
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulüp belli oldu
Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Bakan Koca'dan İsmail Durmuş paylaşımı
Koronavirüs nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor
Yumurtada kaç kalori var-yumurta sarısı kalori cetveli 2020
Yorumlar