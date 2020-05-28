İstanbul, Ankara, İzmir ve 15 ilin seyahat yasağı kalktı! 1 Haziran'da açılacak yerler

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek. Yasağın bu hafta sonu için son kez uygulanacağı düşünülüyor. 1 Haziran pazartesi itibariyle Türkiye normale dönüş için köklü adımlar atacak. Restoranlardan müzelere, plajlardan hipodromlara kadar her yer kapılarını açacak.