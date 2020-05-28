İstanbul, Ankara, İzmir ve 15 ilin seyahat yasağı kalktı! 1 Haziran'da açılacak yerler
ANKARA'dan beklenen yeni normalleşme kararlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Seyahat yasağı 1 Haziran itibariyle kaldırıldı. 65 yaş yasağı sürerken 20 yaş için sürpriz bir değişiklik var. İşte 1 Haziran itibariyle açılacak olan yerler:
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısında yeni normalleşme kararları aldı. Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararları açıkladı. 1 Haziran itibariyle Türkiye normal hayatına dönüyor.
Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
15 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta sonu da devam edecek. Yasağın bu hafta sonu için son kez uygulanacağı düşünülüyor. 1 Haziran pazartesi itibariyle Türkiye normale dönüş için köklü adımlar atacak. Restoranlardan müzelere, plajlardan hipodromlara kadar her yer kapılarını açacak.
Bakan Koca: 65 yaşa yeni düzenleme yapılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gece yarısı yaptığı yazılı açıklamada koronavirüs tedbirleriyle ilgili "20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü büyüklerimizin sokağa çıkış yasağıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacak" bilgisini paylaştı.
Pazartesi seyahat yasağı kalkıyor
Alınan yeni kararlar içinde en dikkat çekici olanı ise seyahat kısıtlamasına ilişkin oldu. 1 Haziran pazartesi günü itibariyle şehirler arası kısıtlama kalkıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 15 ile giriş ve çıkış yasağı vardı.