Mekke'de hayat 2 aşamada normalleşecek

Riyad yönetimi, Mekke'de 2 aşamalı aşamalı olarak koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeyi ve normal hayata dönmeyi planlıyor.

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Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, pazar gününden itibaren Mekke'de normal hayata dönmek için uygulanacak iki aşamalı normalleşme planını açıkladı.

İlk aşama 3 hafta sürecek

İlk aşamanın 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak 3 hafta süreceği kaydedilen açıklamada, ilk aşama için Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00 ila 15.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarıldı.

Kabe'de cemaatle namaz, önlemler alınacak kılınacak

Açıklamada, Mescid-i Haram'da cuma namazı başta olmak üzere cemaat namazlarının, mevcut sağlık önlemleri doğrultusunda devam edeceği belirtildi.

İkinci aşama

İkinci aşamaya 21 Haziran'dan sonra geçileceği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda da 06.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkılmasına izin verileceği kaydedildi.

Açıklamada, berberler ve kuaförler gibi sosyal mesafenin uygulanamadığı mekanların faaliyetlerine izin verilmemesi, düğün ve cenaze gibi durumlarda en fazla 50 kişinin toplanmasına izin verilmesi yönünde kararlar alındığı aktarıldı.