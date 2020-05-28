HABER /  GÜNCEL

Flaş gelişme! Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den gözaltına alındı

İZMİR'de FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturmada, Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı Binbaşı F.Ö, gözaltına alındı. 

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Milli İstihbarat Teşkilatının yürüttüğü koordineli çalışmalar kapsamında, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı F.Ö'nün, FETÖ'nün sözde mahrem imamı ve "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan aranan L.Ç. ile irtibatı tespit edildi. 

Büfe, market, fatura ödeme merkezi gibi yerlerde kurulu kontörlü hatlar ile kamuya açık yerlerde kurulu ankesörlü hatlardan örgütsel iletişim tarzına uygun şekilde irtibat sağladığı belirlenen F.Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Binbaşı F.Ö'yü gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Trafik sigortasında zam yarı yarıya azaldı
Dolar yeniden yükselişe geçti! 28 Mayıs Perşembe dolar ne kadar?
Ali Babacan'ın Abdullah Gül 'hinliği' ifşa oldu! Ahmet Hakan yazdı...
Hızlı tren seferleri yeni kurallarla başladı! İşte seyahatte yeni dönemin ayrıntıları
65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili yeni düzenleme! Sağlık Bakanı Koca açıkladı
İdlib şehidi memleketi Elazığ'a getirildi
ÖNCEKİ HABERLER
Mekke'de hayat 2 aşamada normalleşecek
Acun Ilıcalı'nın satın alacağı kulüp belli oldu
Arda Turan, Galatasaray'a geri dönüyor
Bakan Koca'dan İsmail Durmuş paylaşımı
Koronavirüs nedeniyle kapanan Mescid-i Aksa pazar günü açılıyor
26 Mayıs çocuklar dışarı çıkacak mı 0-14 yaş sokağa çıkma saatleri
Yorumlar 1 yorum