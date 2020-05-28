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Yok artık dedirten haber!400 kişi karantinadan kaçtı

Dünya koronavirüsle uğraşırken Malavi'de Güney Afrika'dan ülkeye dönen 400 kişi stadyumda kurulan karantina merkezinden kaçtı.

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Malavi'nin Blantyre kentinde, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında kurulan karantina merkezinden 400 kişinin firar ettiği bildirildi.

Yetkililer, Güney Afrika'dan dönen 400 kişinin Blantyre'deki Kamuzu Stadyumu'nda kurulan karantina merkezinden kaçtığını açıkladı.

Kentin her bölgesine güvenlik güçlerinin sevk edildiği, kaçanların bulunması için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.Malavi'de şimdiye kadar 101 koronavirüs vakası görülürken, 4 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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