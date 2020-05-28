Süleyman Soylu'dan duygulandıran paylaşım! Bu fotoğraf her şeye bedel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tokat'ta ayağı kırılan yaşlı bir kadını polis memurunun taşıdığı anda çekilen fotoğrafı paylaştı. Soylu 'bu fotoğraf her şeye bedel' dedi.

Abone ol

TOKAT 'ta yere düşerek ayağını kıran ve Emniyet'ten yardım isteyen yaşlı kadına polis memurları yardım etti. Bir polis memuru ise yaşlı kadını sırtında evine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da o anların fotoğrafını kendi hesabından, ''bu fotoğraf her şeye bedel'' notuyla paylaştı.

Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından ise fotoğrafla ilgili şunlar paylaşıldı: "Evde yalnızken düşüp ayağını kıran ve ekiplerimizden yardım isteyen Saadet teyzemize geçmiş olsun diliyor, tedavi edilmesinde yardımcı olan Tokat Emniyet Müdürlüğünde görevli personelimize teşekkür ediyoruz. Hep yanınızdayız ve emrinizdeyiz"