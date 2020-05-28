ABD'de siyahi gencin polis şiddetiyle ölmesi ortalığı karıştırdı! Olaylar büyüyor
ABD'de siyahi George Floyd'un, kameralar önünde şiddet uygulayan polise dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvardıktan sonra hayatını kaybetmesi ortalığı karıştırdı. Protesto gösterilerin polis gaz bombardımanı ile cevap verdi.
ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis biber gazıyla müdahale etti. ABD Başkanı Trump, soruşturmanın hızlandırılması emrini verirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, George Floyd'un ölümüyle ilgili "Bu kabul edilemez. Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı" dedi.
Minneapolis'te polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis müdahale etti. Yerel medyada yer alan haberlere ve sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre göstericiler, önceki gün Floyd'un hayatını kaybettiği yerin yakınında bulunan 3. bölge polis merkezinde akşam saatlerinde toplandı.
Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı ve birçok bölgeye giriş çıkışları kapattığı yerde bir araya gelen çoğunluğu siyahi göstericiler, Floyd'un ölümüne neden olan polislerin cinayetle yargılanması yönünde sloganlar attı.
Bazı noktalarda göstericilerle yakın temasa giren polislerin göstericileri dağıtmak için yoğun şekilde göz yaşartıcı gaz kullandığı kameralara yansıdı.