ABD'de siyahi gencin polis şiddetiyle ölmesi ortalığı karıştırdı! Olaylar büyüyor

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti yüzünden hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümünü protesto eden yüzlerce göstericiye polis biber gazıyla müdahale etti. ABD Başkanı Trump, soruşturmanın hızlandırılması emrini verirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, George Floyd'un ölümüyle ilgili "Bu kabul edilemez. Bu bir trajedi, bu bir suç. Kalbinizi parçalayan bir olay. Çok üzücü. Bunun karşılığında adalet olmalı" dedi.