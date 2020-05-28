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Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan Dendias'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın sınırdaki Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı skandal açıklamaya sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunan Devleti önce kendi "barbarlığından" kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir" dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın açıklamalarına yanıt verdi.

Aksoy şunları söyledi:

"Türkiye’ye karşı diyalog yerine gerginlik politikasını tercih eden, gerçekleri iç politika saikleriyle manipüle ederek kamuoyunu yanıltan ve "Düşmanımın düşmanı dostumdur" zihniyetiyle hareket eden Yunanistan liderliğini akıl ve izana davet ediyoruz.

Yunanistan’ın sığınmacıların temel hak ve özgürlüklerini ve özellikle yaşam haklarını açıkça ihlal ettiği uluslararası insan hakları kuruluşlarının raporlarında yer almaktadır. Sınırda, tüm dünyanın gözü önünde masum insanlara her türlü vicdansızlığı yapanların Türkiye’ye "barbar" demesi utanç vericidir.

'Yunan Devleti önce kendi "barbarlığından" kurtulmalıdır'

Yunan Devleti önce kendi "barbarlığından" kurtulmalıdır. Bunun için de sığınmacıların haklarına saygı göstermeli, onlara işkence ve kötü muamele yapmamalı ve geri itmemelidir.

Ayrıca sözde medeniyetin beşiği olduğunu iddia edenlerin kendi dilinden ve dininden olmayanlara da saygı göstermesi gerekir."

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