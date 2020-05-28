Selin Genç kimdir Bir Zamanlar Çukurova Gülten kaç yaşında?

ATV ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakteri Gülten'e hayat veren genç oyuncu Selin Genç, göğüs dekoltesi ile mest etti. Oyuncunun set dışındaki hali bambaşka çıktı.

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ATV ekranlarında fırtınalar estiren dizi Bir Zamanlar Çukurova koronavirüs nedeniyle çekimlere zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Başarılı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizinin bir oyuncusu var ki son günlerde pozları ile gündemde.

Dizide sakin, kendi halinde bir karakter olan Gülten'e başarılı bir şekilde hayat veren genç oyuncu Selin Genç sosyal medyada pozları ile fırtınalar estiriyor. Gülten'in aksine birbirinden iddialı pozları ile takipçilerini mest ediyor.

26 yaşında olan Selin Genç sosyal medya hesabını sık kullanan isimlerden biri. Dizinin zorunlu sezon finali yapmasının ardından instagram hesabını daha da aktif kullanan Genç, 83 bin 500 kişi tarafından takip ediliyor.

Duru güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çeken genç oyuncunun en çok beğeni ve yorum alan pozları ise cesur paylaşımları oluyor.

Selin Genç'in en dikkat çeken pozlarından biri de göğüs dekoltesini cesurca sergilediği bu pozu oldu. Takipçileri dizideki Gülten'in aksine seksi pozlar veren oyuncuya yorum yağdırdı.

Bazı takipçileri 'dizide sesi çıkmayan Gülten'a bak meğer çok başkaymış derken bazıları ise ' bu ne güzellik böyle demekten kendini alamadı.

Peki Bir Zamanlar Çukurova ile yıldızı parlayan Selin Genç kimdir, aslen nereli ve hangi dizilerde rol aldı?

Selin Genç, 26 Haziran 1994 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Selin Genç, eğitimini Işık Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde de oyunculuk üzerine eğitim gördü.

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamakta ve Gülten karakterini canlandıran Selin Genç, 1.75 metre boyunda 54 kilo ve Yengeç burcu.