Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i göğüs dekoltesiyle olay oldu Selin Genç bambaşka çıktı

ATV ekranlarında fırtınalar estiren dizi Bir Zamanlar Çukurova koronavirüs nedeniyle çekimlere zorunlu ara vermek zorunda kaldı. Başarılı senaryosu ve oyuncu kadrosu ile sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olan dizinin bir oyuncusu var ki son günlerde pozları ile gündemde.