Rennes'ten Uğurcan Çakır'a kanca

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı transfer etmek istiyor.

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Koronavirüs salgını nedeniyle tescil edilen Fransa’da Ligue 1’i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Trabzonspor’un genç file bekçisi Uğurcan Çakır’ı renklerine bağlamak istiyor.

En az 25 milyon euro

Fransız ekibi, Uğurcan’ı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. Trabzonspor Yönetimi ise genç eldiven için 25 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ediyor. Transfer görüşmeleri sürüyor.

İngilizler de takip ediyor

Uğurcan, İngiliz ekiplerinin de gözdesi halinde. Liverpool başta olmak üzere Tottenham ve Leicester City de başarılı kaleciyle ilgileniyor. Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşme uzatan Uğurcan Çakır, bu sezon Süper Lig’de 25 maçta görev aldı.