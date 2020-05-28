Galatasaray'a loca sahiplerinden kaynak geliri

Koronavirüs nedeniyle ekonomik yönden açılan yaralar futbol dünyasında sarılmaya çalışılıyor. Galatasaray yönetimi, kaynak geliri için çalışmalara hız kazandırırken loca sahiplerinden kira sürelerini uzatmalarını istedi.

Abone ol

Tribünlere sanal taraftar ve maske uygulaması yaparak gelir sağlamaya çalışacak olan sarı-kırmızılıların son çalışması, loca sahipleri için oldu.

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim, loca sahiplerini arayarak sözleşmelerin uzatılmasını talep etti. 150 loca sahibiyle iletişime geçen idareciler, sezon sonunda veya önümüzdeki yıl bitecek mukavelelerin 3-4 yıla uzatılması ricasında bulundu. Bu çerçevede loca sahiplerinin bu kulübe katkı sunmaları söylendi. Kulübün finansal problemini ortadan kaldırmayı planlayan yönetimin bu teklifine olumlu yanıt verenler oldu.

"Zor dönemde destek olmayacağız da.."

Bu loca sahipleri, “Galatasaray’a bu zor dönemde destek olmayacağız da ne zaman olacağız” dedi. Corona virüs nedeniyle yaşanan belirsizlikte henüz kararını bildirmeyen loca sahiplerinin de bulunduğu dile getirildi. Galatasaray, loca sözleşmelerinin bu şekilde uzatılmasıyla kısa sürede kasasına 50 milyon lira koymayı planlıyor.