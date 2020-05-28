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Livingston taraftarı Gary Maley'i bağrına bastı

Livingston takımı, tecrübeli filebekçi Gary Maley'in takımda kalıp kalmaması kararını taraftara bıraktı. Kulübün Twitter hesabı üzerinden yapılan ankette olumlu sonuç alan Maley ile 1 yıl daha sözleşme uzatıldı.

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İskoçya Ligi ekiplerinden Livingston, 37 yaşındaki emektar kalecisi Gary Maley'nin takımda kalıp kalmayacağını taraftarlara sorarken, sosyal medyada düzenlenen anket sonucu tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi yenilendi.

200 bine yakın taraftar katıldı

Kulüp tarafından birkaç gün önce sosyal medyada başlatılan ankete İskoçya dışından da birçok futbolsever katılırken, 200 bine yakın katılımcının oy kullandığı anketten yüzde 70'lik oranla Maley'nin kulüpte kalması kararı çıktı.

Anketin sona ermesinin ardından 37 yaşındaki eldiven için imza töreni düzenlendi. Bu sezon sadece bir maçta Livingston kalesini koruyan Maley, 1 sezon daha İskoç ekibinde kalacak.

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