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THY koronavirüs salgını nedeniyle rekor zararı açıkladı

Yeni tip koronavirüsün sürecinde çoğu sektörde olduğu gibi havacılık sektörü de ağır darbe yerken Türk Hava Yolları birinci çeyrekte 2 milyar 23 milyon TL gibi rekor bir zarar açıkladı.

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Kovid-19 etkisiyle şubat ve mart aylarını oldukça kötü bir performans ile noktalamak zorunda kalan Türk Hava Yolları (THY) 2020 yılının ilk çeyreğinde 2 milyar 23 milyon TL zarar açıkladı.

THY’den son yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 4 Haziran’da dış hat seferlerinin ise 10 Haziran’da başlayacağı bildirilmişti.

THY artık kabin bagajı alınmayacağını ve iç hatlarda ikram olmayacağını da duyurdu.

Ekşi yeni dönemin önlemlerini duyurmuştu

Türk Hava Yolları’nın genel müdürü Bilal Ekşi uçaklarda alınacak önlemleri önceki gün şöyle duyurmuştu:

1) MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2) SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3) HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat.

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

5) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

– Biniş için arka sıradan öne doğru;

– İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile”

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