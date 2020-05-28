En iyi güneş gözlüğü hangisi? Çocuk güneş gözlüğü için önemli özellikler

Güneş gözlüğü sadece şık bir aksesuar değil aynı zamanda güneşe karşı bir koruyucu önlem. Haliyle güneş gözlüğü alırken bazı özelliklerine dikkat etmeniz gerekiyor. Bunların başında da polarize cam özelliği, EN1836 standardı ve UV ışın koruma derecesi geliyor.

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Güneşten dünyaya ulaşan birçok zararlı ışın var. Bunların başında ultraviyole (UV) ışınları geliyor. Uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmak cilde olduğu kadar gözler üzerinde de ciddi hasarlara yol açıyor. Doğru güneş gözlüğü seçimi ve göz sağlığımızla olan doğrudan ilişkisini Avrasya Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Kemal Yıldırım anlattı. UV ışınlarının göz sağlığı üzerindeki etkilerini ise şöyle sıralamak

mümkün;

*Göz kapağı cildine, kornea ve göz merceğine zarar verebilir.

*Göz kapaklarını kaplayan deride kanser oluşumuna sebep olabilir.

*Aynı şekilde konjonktiva tabakasında kanser oluşma riskini arttırır.

*Uzun dönemde kornea yüzeyinde bozulmalara yol açar.

*Göz merceğinin içindeki proteinlerin yapısını bozarak katarakt oluşumuna yol açabilir.



Peki, doğru bir güneş gözlüğü nasıl olmalı?

Güneş gözlüğü çoğumuz için yaz aylarının vazgeçilmezi şık bir aksesuar olarak görülse de güneş gözlüklerinin üstlendiği görev bir aksesuardan çok daha fazlası… Uzun süre maruz kalınan ışıklardan, güneşin yaydığı ultraviyole ışınlarına kadar birçok zararlı etkene karşı bir kalkan görevi gören güneş gözlükleri bu anlamda ciddi bir görevi üstleniyor. Tam da bu yüzden güneş gözlüğü seçerken modanın sürekli değişen trendlerine göre değil sağlığınız için değişmeyen normlara göre karar vermeliyiz.

İyi bir güneş gözlüğünde olması gereken özellikler:

* EN 1836 standardına uygun olmalı ve sertifikası bulunmalı.

* UV ışınlarının yaklaşık % 95’ini süzebilecek koruyuculukta olmalıdır. Hatta birçok güneş gözlüğünün blokaj seviyesi %99- %100 seviyelere kadar çıkmaktadır. Sizin tercihiniz en yüksek blokaj seviyesine sahip güneş gözlüğünü seçmek olmalıdır.

* UV ışınlarını kıran polarize camlı olmalıdır.

* Yüz şekline tam oturmalıdır. Aksi takdirde yanlardan ışık alır ve gözlük takmanın bir anlamı kalmaz.



Çocuklar kaç yaşında güneş gözlüğüne başlamalı

Güneşin, yetişkin bireylerdeki etkisini düşününce çocuklar üzerinde yaratacağı zararları da öngörmek mümkün. Haliyle bu konuda bilinçli olmak ve gerekli önlemleri almak çocukların göz sağlığı için atlanmaması gereken önemli bir durum! Bu anlamda yapılması gereken çocuklara küçük yaşta güneş gözlüğü takma alışkanlığı kazandırmak olacaktır. Çocuklarda güneş gözlüğü kullanımı yaşı uzman görüşlere göre değişiklik göstermektedir. Kimi uzmanlar bebeklikten itibaren kullanılmasını önerirken kimisi 2 yaşından sonra kullanmasını uygun bulmaktadır.



Çocuklara güneş gözlüğü alırken nelere dikkat edilmeli?

* Alınacak gözlükte cam olarak polorize cam kullanılmalı, anti UV özelliği bulunmalı.

* Yine alınacak gözlüklerin camı organik olmalıdır. Organik camlar aynı zamanda çocuklarda şaşılık tedavisi için de kullanılmaktadır.

* Kırılmaz cam ve çerçeveli olan gözlükler hareketli çocuklar için daha güvenli bir seçim olur.

* Camı geniş olan ve yüze tam oturan gözlükler de güvenlik açısından daha doğru bir seçimdir.

* Eğer çocuğunuz numaralı gözlük kullanıyorsa güneş gözlüğü de aynı şekilde numaralı olmalı.

* Güneş gözlüğü alırken atlanmaması gereken en önemli unsur ise süslü ya da tatlı olduğu için alacağınız sertifikasız ve kalitesiz camlı güneş gözlüklerinin tercih edilmemesi gerektiğidir.