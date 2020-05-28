HABER /  DÜNYA

İngiltere'de korona takip sistemi devreye girecek

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, koronavirüs ile mücadeleye dönük "temaslı takip sistemi"nin yarından itibaren devreye alınacağını söyledi.

Abone ol

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelenin yeni aşamasının en önemli ayağını oluşturacağını belirttiği temaslı takip sisteminin yarından itibaren devreye gireceğini söyledi.

Sistem kapsamında Kovid-19 testi pozitif çıkan kişilerle aynı evi paylaşan veya 2 metreden yakın bir mesafede 15 dakikadan fazla kalanlarla irtibat kurulacağını ve bunlardan kendilerini 14 gün süreyle eve kapatmalarının isteneceğini kaydetti.Eve kapanmayla ilgili olarak bu aşamada bir yaptırım olmayacağını belirten Hancock, uygulamada aksamalar olması durumunda yaptırımların da gündeme geleceğini vurguladı.

Hancock, alınan kararla Kovid-19 semptomları gösteren herkesin artık yaş sınırı olmaksızın test yaptırabileceğini de kaydetti.Hancock, temaslı takip sisteminin işlemesine bağlı olarak gelecek haftalardan itibaren genel sokağa çıkma kısıtlamalarının yerine, mahalli ve bireysel sokağa çıkma kısıtlamalarına gidileceği bilgisini verdi.

Haziran ayında iki aşamalı gevşeme
İngiltere’de salgınla mücadeleye dönük kısıtlamaların esnetilmesi kapsamında 1 Haziran’dan itibaren ilkokulların ilk ve son sınıfları yeniden açılacak. Ayrıca açık hava pazarlarının faaliyetine izin verilecek.Ülkede 15 Haziran’dan itibaren perakende dükkanlarının da sosyal mesafe ve hijyen şatlarını yerine getirmek koşuluyla açılması bekleniyor.

Öte yandan ülkeye yurt dışından geleceklere yönelik, 8 Haziran’dan itibaren 14 günlük karantina uygulamasına gidilecek.İngiliz hükümeti temaslı takip sisteminde görev yapması için 25 bin kişiyi işe almıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
THY koronavirüs salgını nedeniyle rekor zararı açıkladı
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
Namazlar okul bahçesi, park ve meydanlarda kılınacak! Diyanet açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan Dendias'a çok sert tepki
Bakan Berat Albayrak'ın CHP Sözcüsü'ne 'sosyete damat' cevabı konuşuluyor
Süleyman Soylu'dan duygulandıran paylaşım! Bu fotoğraf her şeye bedel
ÖNCEKİ HABERLER
Askerlik yerleri celp dönemleri ne zaman e devlet askerlik yeri sorgulama
Beşiktaş'a Yuto Nagatomo önerisi
Bitlis'te son 13 günde koronavirüs vakası görülmedi! Vali Çağatay açıkladı
En iyi güneş gözlüğü hangisi? Çocuk güneş gözlüğü için önemli özellikler
Meksika Devlet Başkanı Obrador Kovid-19 salgınına rağmen seyahatlerine başlıyor
Aşk-ı Memnu Cemile kimdir Pelin Ermiş son hali nasıl?
Yorumlar