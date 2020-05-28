Askerlik yerleri celp dönemleri ne zaman e devlet askerlik yeri sorgulama

Silah altına alınmayı beklenen binlerce vatandaş için askerlik, celp, terhis konuları normalleşme takviminin başlaması ile birlikte gündeme geldi. Bugün msb.gov.tr tarafından nisan, mayıs, haziran 2020 celp ve sevk yerleri açıklanacak. MSB tarafından e devlet üzerinden asker adayları ile paylaşılacak.

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Askerlik yeri açıklanıyor binlerce asker adayı genç için heyecanlı bekleyiş başladı. Nisan, mayıs, haziran ayı celp ve sevk yerleri bugün msb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Silah altına alınmayı bekleyen asker adayları e devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsunay adaylarının askerlik yeri ise daha sonra paylaşılacak.

Peki askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte 2020 celp dönemleri için e devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı

askerlik yerleri ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından e-Devlet üzerinden asker adayları ile paylaşılacak.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK: MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.

BEDELLİ ASKERLİK CELP TARİHLERİ: Er ve erbaşlar için 1. grup sevk tarihi 5 Haziran 2020 olacak. İlk grup sevk belgesini 1-5 Haziran tarihleri arasında alabilecek.

Haziran grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 20 Haziran 2020 olacak. Bu grup ise 16-20 Haziran tarihleri arasında sevk belgelerini alabilecekler.

Yedek subay ve astsubay adayları, er ve erbaşların ikinci grubu ve ertelenen nisan grubu bedelli askerler için sevk tarihi ise 29 Haziran 2020 olacak. Bu grup içerisinde yer alanların sevk tarihleri ise 25-29 Haziran olacak.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA : Kamu dairelerindeki pek çok işlemin gerçekleştirildiği e Devlet, askerlik tecil durumunu takip etmek isteyenler ya da askere gitmek üzere işlemlerini tamamlamış olanlar için büyük bir kolaylık sağlıyor. Askerlik yeri sorgulama işlemleri https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/gir e-Devlet'in resmi web sitesi aracılığıyla giriş yaparak gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki bağlantı üzerinden E-Devlet sistemine giriş yaparak askerlik yeri ve durum belgesi sorgulamalarınızı yapabilirsiniz..

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZBEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

.Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları da, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ