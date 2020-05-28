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Aksaray'da pompalı tüfekli akraba kavgası ölümle bitti

AKSARAY'da akrabaların bilinmeyen nedenle tartıştığı kavgada pompalı tüfekler konuştu. Mermilerin isabet ettiği 2 kişiden olan Serhat Adak (24) hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Çankaya Mahallesi Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. Serhat Adak ile aynı mahalleden akrabaları Ramazan Adak (28) ve ağabeyi Ümit Adak (35) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine 3 kişi, yanlarında getirdikleri tüfeklerle birbirine ateş etti. Açılan ateş sonucu Serhat Adak ve Ramazan Adak, mermilerin isabet etmesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Serhat Adak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ayağından yaralanan Ramazan Adak ise ambulansla Ortaköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayda yaralanmayan Ümit Adak ise polise giderek, teslim oldu.

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