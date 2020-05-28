Özlem Azap Kurt kimdir aslen nereli eşi Alpay Azap ne doktoru?

Türk Tabipler Birliği Covid İzleme Grubu Üyesi Profesör Doktor Özlem Kurt Azap son günlerdeki açıklamaları ile merak edilen isimler arasında. Ankara Hastanesi'nde görevine devam eden Özlem Kurt Azap ayrıca 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesidir. Peki Alpay Azap ile evli olan Özlem Kurt Azap kimdir, nereli?

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Özlem Kurt Azap son günlerdeki açıklamaları ile gündemdeki isimlerden birisi oldu. Halen Ankara Hastanesi'nde görevine devam eden Özlem Kurt Azap'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki Özlem Kurt Azap kimdir, aslen nereli?

Türk Tabipler Birliği Covid İzleme Grubu Üyesi olan Profesör Doktor Özlem Kurt Azap, hakkında merak edilenler haberimizde.

Profesör Doktor Özlem Kurt Azap Kimdir?

Profesör Doktor Özlem Kurt Azap, 1996 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanıdır. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesidir. 2010-2012 dönemi TTB Merkez Konseyi Üyesidir. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'nde Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nda görev almaktadır.

Özlem Kurt Azap eşi Alpay Azap ve çocukları...

ÖDÜLLERİ

Timurkaynak F, Can F, Azap O, Demirbilek M, Arslan H, Karaman S. Top 10 cited reference paper 2006-2008. "International Journal of Antimicrobial Agents" dergisi", İngiltere", 01/05/2009.

Kurt Azap Ö, Kurşun E, Timurkaynak F, Arslan H, Demirhan B, Haberal M. Genç araştırmacı ödülü MESOT", Kuveyt", 29/11/2006.

Can F, Kurt Azap Ö, Demirbilek M, Karabay G, Timurkaynak F, Arslan H. XII. Türk Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi;En iyi poster dalında üçüncülük ödülü. KLİMİK", Antalya", 20/11/2005.

Arslan H, Kuru İnci E, Azap O, Timurkaynak F. Astra Zeneca Poster Ödülü. Febril Nötropeni Derneği", Ankara", 24/02/2008.

KİTAPLARI

Azap Ö, Ergönül Ö. Celine Pulcini, Önder Ergönül, Füsun Can, Boyana Beovic editors. Antimicrobial Stewardship. İngiltere: Elsevier; 2017