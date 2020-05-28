Milyonların beklediği haber geldi kamu bankasından belirli dönem ödemesiz kredi

Koronavirüs sonrasında normalleşme surecinde yeni bir finansman paketi yolda. Destek paketi ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün katıldığı bir televizyon programında konut ve turizme yönelik yeni bir finansman paketi hazırladıklarını söylemişti ama detay vermemişti. CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun, o pakette neler olduğuna dair bazı detayları aktardı.

Finansman kredi desteği paketi, ihtiyaç sahibi vatandaşa, emekli, çalışan ve orta gelir grubuna yönelik olacak.

Kamu bankasından belirli dönem ödemesiz kredi

Kamu bankaları tarafından bir süre ödemesiz, sonra taksitler halinde ödemeli bir kredi desteği planlanıyor.

Yerli üretim mobilya, beyaz eşya alana uygun kredi

Peki, hangi durumlarda bu kredi desteğinden yararlanılacak? Yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, bisiklet, motosiklet, ev tekstili, çeyiz gibi ürünler alındığı taktirde bu finansmandan yararlanılması bekleniyor.

Emekli ve çalışana tatil için kredi

Bir diğer imkan ise hem turizm sektörünü canlandırması planlanan hem de tatile gitmek isteyenlere kolaylık sağlayan bir kredi olması bekleniyor. Emekli ve çalışan kesime özellikle seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanması üzerinde duruluyor.

Orta gelir grubuna uzun vadeli uygun kredi

Kredi kapsamında üçüncü başlık da orta gelir grubuna yönelik olarak konut kredisi. Bu konut kredisinin diğerlerinden farkı ise uzun vadede ve çok düşük maliyetlerle bir kredi sağlanması bekleniyor.

Pazartesi devreye girmesi hedefleniyor

Bu paketin cuma günü kamu bankaları tarafından açıklanması, pazartesi günü de devreye girmesi hedefleniyor.