Çin'den Hong Kong üzerindeki etkisini artıracak ulusal güvenlik yasasına onay

ÇİN Parlamentosu, Hong Kong'un siyasi bağımsızlığını büyük oranda ortadan kaldıracak ulusal güvenlik yasasını büyük çoğunlukla onayladı.

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Ulusal Halk Kongresi'nde 2 bin 878 vekil yasaya destek verirken sadece bir vekil karşı çıktı. 6 çekimser oy kullanıldı.

Çin’de yaklaşık 5 bin delegenin katılımıyla başkent Pekin’de düzenlenen Ulusal Halk Kongresi ve Halk Siyasi Danışma Konferansının yıllık toplantılarının kapanış oturumunda Ulusal Güvenlik Yasası, 2 bin 878 oyla kabul edildi.

Hong Kong'un onayı alınmayacak

Ulusal Güvenlik Yasası, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Hong Kong yerel meclisinin onayı gerekmeksizin yasa yürürlüğe girecek.

Yargılamaların önü açılıyor

Hong Kong'daki muhalifler ve Batılı ülkelerin karşı çıktığı Ulusal Güvenlik Yasası'nın Çin medyası tarafından Hong Kong’un "vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önünü açıyor.