Askerlik yerleri açıklanıyor 2020 e devlet MSB celp ve sevk sorgulama ekranı
Silah altına alınmayı beklenen binlerce vatandaş için askerlik, celp, terhis konuları normalleşme takviminin başlaması ile birlikte gündeme geldi. Bugün msb.gov.tr tarafından nisan, mayıs, haziran 2020 celp ve sevk yerleri açıklanacak. MSB tarafından e devlet üzerinden asker adayları ile paylaşılacak.
Askerlik yeri açıklanıyor binlerce asker adayı genç için heyecanlı bekleyiş başladı. Nisan, mayıs, haziran ayı celp ve sevk yerleri bugün msb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Silah altına alınmayı bekleyen asker adayları e devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsunay adaylarının askerlik yeri ise daha sonra paylaşılacak.
Peki askerlik yerleri saat kaçta açıklanacak? İşte 2020 celp dönemleri için e devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı
Askerlik yerleri ve celp tarihleri Milli Savunma Bakanlığı MSB tarafından e-Devlet üzerinden asker adayları ile paylaşılacak.
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK: MSB'den yapılan duyuruda yer alan bilgilere göre Nisan, Mayıs ve Haziran 2020 sevk ve celp dönemlerine ilişkin sınıflandırma sonuçları yani askerlik yerleri 28 Mayıs 2020 günü e-devlet üzerinden açıklanacak.