Askerlik yerleri açıklanıyor 2020 e devlet MSB celp ve sevk sorgulama ekranı

Askerlik yeri açıklanıyor binlerce asker adayı genç için heyecanlı bekleyiş başladı. Nisan, mayıs, haziran ayı celp ve sevk yerleri bugün msb.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Silah altına alınmayı bekleyen asker adayları e devlet üzerinden askerlik yerlerini öğrenebilecek. Er ve erbaşların, bedellilerin, yedek subay ve astsunay adaylarının askerlik yeri ise daha sonra paylaşılacak.