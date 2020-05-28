Manisa'da 'beni aldattı' deyip kız arkadaşını sokakta öldürdü

MANİSA'da düzenlenen silahlı saldırıda 22 yaşındaki Gülnur Kocabaş hayatını kaybetti. Katil zanlısı erkek arkadaşı çıktı.

Abone ol

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektronik malzeme üretilen fabrikada çalışan Gülnur Kocabaş, saat 06.00 sıralarında işe gitmek üzere Alaybey Mahallesi'ndeki evinden çıktı.

Arkasından seslenip vurdu

Gülnur Kocabaş, 813 Sokak'a geldiğinde, arkasından erkek arkadaşı Yusuf A. seslendi. Sesin geldiği yöne dönen Kocabaş, Yusuf A.'nın pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Yusuf A.'nın peş peşe 2 el ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar, genç kadının göğsüne isabet etti.

Kanlar içinde yere yığılan Kocabaş'ı görenler, yanına koşup, sağlık ekibine de haber verdi. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Gülnur Kocabaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Beni aldattığı için öldürdüm

Yusuf A. ise suç aleti tüfekle olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Yusuf A.'nın, polise verdiği ilk ifadesinde, "Beni aldattığı için öldürdüm" dediği öğrenildi.

Gülnur Kocabaş'ın cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.