HABER /  EĞİTİM

Ziya Selçuk'tan "uzaktan eğitim boşlanmasın" ricası

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'çocuklar sıkıldı' diye uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulunarak, "Biz,19 Haziran'a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz" dedi.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilerden, 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamaları ricasında bulundu.  

''9 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz''
Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Velilerimizden ricam 'Çocuklar sıkıldılar' diyerek uzaktan eğitimi boşlamamalarıdır. Okul açık olsaydı 'sıkıldı' diye eğitime ara vermeyip, bayram sonu derslere dönecektik. Biz, 19 Haziran’a kadar uzaktan eğitimle derslerin takibindeyiz. Zorunluluk olmayabilir ama sorumluluk bâki" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP'li Alper Taşdelen'den kendi partisine eleştiri! İktidara laf yetiştirmek yerine...
Manisa'da 'beni aldattı' deyip kız arkadaşını sokakta öldürdü
THY koronavirüs salgını nedeniyle rekor zararı açıkladı
Artık kimse kafasına göre fiyat belirleyemeyecek! Resmi Gazete'de yayımlandı
Namazlar okul bahçesi, park ve meydanlarda kılınacak! Diyanet açıkladı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan Bakan Dendias'a çok sert tepki
ÖNCEKİ HABERLER
6 günlük şevval orucu ne zaman tutulur şevval orucu tutulacak günler 2020
Kaçak olarak Türkiye'ye girmek isterken yakalandı! TIR'da saklandığı yere bakın
"Koronavirüs salgını 6 aydan fazla sürecek" IPSOS araştırma sonuçları
İstanbul Tıp Fakültesi'nde antikor testi yapılmaya başlandı
Avcılar'da bina alev topuna döndü canlarını zor kurtardılar
Aşk-ı Memnu Cemile kimdir Pelin Ermiş son hali nasıl?
Yorumlar